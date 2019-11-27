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До похода к врачу: рак можно выявить по рукам

До похода к врачу: рак можно выявить по рукам
Фото: pixabay.com
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Онкологию можно определить, если ногти стали мягче

Британские ученые выяснили, что распознать рак можно по рукам. Например, искривления пальцев наблюдается у людей с проблемами с сердцем и легкими, также такой симптом в 30% случаев бывает у больных раком легких.

Изменяться могут не только пальцы, но и ногти. У онкобольных ногти становятся мягче, начинают блестеть и менять форму. На поздних стадиях рака можно заметить, что кончики пальцев увеличиваются в размерах и становятся похожими на барабанные палочки, – пишет "ФедералПресс".

Express пишет, что если подобные симптомы сопровождаются кашлем, болью в легких или кровью в мокроте, то нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Дарья ПЕТРОВА

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