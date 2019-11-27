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Зима без простуды: простые советы уберегут от сезонной болезни

Зима без простуды: простые советы уберегут от сезонной болезни
Фото: pixabay.com
Пережить холода помогут здоровый сон и отказ от сладкого

Марлевая повязка, оксолиновая мазь и чай с малиновым вареньем не спасут от простуды. Первая после трех часов сама становится источником инфекции, вторая – склеивает в носу ворсинки, третье средство неэффективное вообще, ибо горячая вода уничтожает витамин С.

Чтобы защитить организм от простуды, нужно держать нос в тепле и больше спать. Первый способ позволит кровообращению быть в тонусе и не пропускать бактерии. Укрепляет иммунитет и здоровый сон, тогда как недосып нарушает работы гена TLR-9, который распоряжается защитными силами организма, поясняет телеканал "360". Так что спать нужно не меньше семи часов в день, а лучше – минимум восемь.

Также важно стирать одежду при высокой температуре – от 60 градусов и больше, чтобы убить всех микробов, и держаться подальше от больных, согласно "правилу двух сидений". А еще неприятная новость для сладкоежек. При повышении уровня глюкозы в организме падает иммунитет. 

Ксения АНДРЕЕВА

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