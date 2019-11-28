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В небе над Краснодарским краем очевидцы заметили неопознанный объект. Автор ролика утверждает, что над станицей Калининской увидел странное свечение, которое быстро исчезло. В Интернете сразу же появилось несколько версий происходящего на видео: уфологи считают, что над Россией пролетел НЛО, скептики же уверены, что это был солнечный блик.
Эксперты, оценившие видео, не отрицают, что в небе над Россией могли быть пришельцы, но считают, что это мог быть и самолет, который шел на посадку.
"Одна из версий – некий природный оптический феномен, представляющий собой преломление хрусталиков льда в верхних слоях атмосферы", - цитирует слова уфолога "Кубань 24".
Специалист добавил, что размеры объекта могут превышать 100 метров.
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