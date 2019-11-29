Сделан серьезный шаг в борьбе с возрастными недугами

Австралийские ученые предложили набор рисуночных тестов, с помощью которых можно определить ранние стадии болезни Паркинсона. Специалисты из Королевского Мельбурнского института технологии (RMIT) разработали 7 специальных заданий для диагностики опасного нейродегенеративного недуга.

Авторы исследования напоминают, что болезнь Паркинсона воздействует на мышцы и мелкую моторику, поэтому она влияет на качество письма и рисования пациентов. Участникам эксперимента предлагалось выполнить такие задачи, как рисование спирали по точкам и другие подобные действия. Ранняя диагностика позволит быстрее начать лечение, а также даст возможность отслеживать реакцию больных на предложенные врачами медикаменты.

От болезни Паркинсона страдают более 10 млн человек на планете, сообщается на сайте RMIT. Точность нового метода диагностики составляет свыше 90%, отмечает "Вечерняя Москва".