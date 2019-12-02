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Зимой мужчин подстерегают проблемы с потенцией

Зимой мужчин подстерегают проблемы с потенцией
Фото: www.globallookpress.com
Названы способы, как избежать неудач в постели в холода

Зима – самое опасное время года для мужского здоровья, предупреждают медики. Ведь переохлажение, как и алкоголь в больших количествах, грозит развитием простатита, который бьет по потенции.

Так, заболевание делает секс коротким и нечастым. Попадающие в предстательную железу микробы нарушают работу малого таза.

Ни в коем случае не игнорировать первые звоночки проблем с простатой призывает мужчин уролог-сексолог одной из клиник Москвы Александр Жаронин. Он отмечает, что нельзя терпеть боли в промежности, пишет портал "Oane.ws". 

А они, уточняет специалист, могут появиться даже после незначительного пребывания на морозе. Кроме того, добавляет медик, следует обращать внимание на частое мочеиспускание и неудачи в постели. 

Чтобы не потерять мужское здоровье и силу, во всех вышеперечисленных случаях стоит немедленно обратиться к врачу. 

Ксения АНДРЕЕВА

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