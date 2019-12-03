Новый вид терапии полностью уничтожает злокачественные новообразования у 80% мужчин

Согласно данным американских ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, процедура ультразвукового воздействия на опухоли полностью удаляет из организма злокачественные новообразования.

Участие в эксперименте приняли 115 пациентов, у которых диагностирован рак простаты. В результате менее чем за час ультразвуковые волны полностью уничтожили злокачественные новообразования у 80% мужчин.

Новая терапия получила название трансуретральная ультразвуковая абляция. Побочные эффекты, как выяснили ученые, незначительны. Методика использует предмет, похожий на стержень. Его вводят в мочеиспускательный канал и отправляют звуковые волны за счет 10 генерирующих элементов.