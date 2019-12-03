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Ученые нашли действенный способ снизить риск развития опухоли простаты

Ученые нашли действенный способ снизить риск развития опухоли простаты
Фото: www.globallookpress.com
Новый вид терапии полностью уничтожает злокачественные новообразования у 80% мужчин

Согласно данным американских ученых из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, процедура ультразвукового воздействия на опухоли полностью удаляет из организма злокачественные новообразования. 

Участие в эксперименте приняли 115 пациентов, у которых диагностирован рак простаты. В результате менее чем за час ультразвуковые волны полностью уничтожили злокачественные новообразования у 80% мужчин.

Новая терапия получила название трансуретральная ультразвуковая абляция. Побочные эффекты, как выяснили ученые, незначительны. Методика использует предмет, похожий на стержень. Его вводят в мочеиспускательный канал и отправляют звуковые волны за счет 10 генерирующих элементов. 

Сергей САЗОНОВ

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