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Земле угрожает астероид смерти

Земле угрожает астероид смерти
Фото: pixabay.com
Космическая катастрофа неизбежна

Загадке астероида Бенну, который извергает из себя некое вещество, найдено объяснение и даже не одно. Например, бытует мнение, что небесное тело выпускает НЛО.

Выбросы, согласно материалу портала ScienceAlert, который ссылается на сообщение NASA, могут провоцировать удары метеоритов. Не исключено, что вещество вылетает из-за разрушения астероида под воздействием солнечного тепла или истечения образовавшегося изо льда водяного пара.

Кстати, исследователи больше склоняются к последней версии. Для Земли это означает, что Бенну, которого уже окрестили "убийцей человеческой цивилизации" может нацелиться на нее.

Вероятность его атаки между 2169 и 2199 годом очень велика. Катастрофа обещает серьезные проблемы человечеству, вплоть до конца света.  

Один из самых опасных околоземных астероидов, по предварительным данным, примерно 500-600 м в диаметре. Его размер уточнят в процессе дальнейшего изучения. Известно, что объект вращается в 5 с лишним раз быстрее голубой планеты. На один оборот у него уходит 4 часа 18 минут.

В 2020 г. с поверхности Бенну будут взяты образцы грунта, которые человечество получит в 2023 году. Данное исследование приблизит науку к составу Солнечной системы, поскольку астероид мог стать строительным материалом для планет, но превратился в мусор. 

Ксения АНДРЕЕВА

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