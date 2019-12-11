Обнажение зубов - признак приближающегося остеопороза

Проблемы с деснами, в частности их опускание, могут свидетельствовать о серьезном заболевании костей. К счастью, развитие остеопороза можно предупредить, если вовремя обратить внимание на сопутствующие признаки.

К ним также относится резкое уменьшение роста, предупреждает издание Health.News. Однако не стоит путать с возрастными изменениями. Поэтому после 50 лет врачи советую ежегодно измерять рост.

"Это явление обычно более выражено у женщин, у которых может развиться нечто, известное как горб вдовы, то есть искривление позвоночника, которое придает им округлый или сгорбленный вид", – говорится в тексте.



Челюстные же патологии помогут исправить продукты, содержащие витамин D. Еще одним тревожным звоночком являются судороги и мышечные спазмы, которые еще могут указывать на дефицит магния. Не следует забывать и о ломких ногтях, которые порой предупреждают о слабых костях в организме.

А еще существует тест на развитие остеопороза. Надо сесть на стул и встать с него. Если человек склоняется в одну сторону и теряет равновесие, то это повод обратиться к специалисту.