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Конец света близко: что вызовет апокалипсис в 2020

Конец света близко: что вызовет апокалипсис в 2020
Фото: www.globallookpress.com
Возможные сценарии апокалипсиса

Уфологи в очередной раз предсказывают человечеству конец света. Эксперты уверены, что апокалипсис случится именно в 2020 году, но его причины могут быть разными.

По одной из версий, землян погубит загадочная Нибиру, которую часто замечают в небе над нашей планетой. Однако точно не известно, существует ли Нибиру на самом деле. Поэтому ученые предлагают более правдоподобный вариант.

Убить все человечество способен огромный астероид 2006QQ23, который ранее уже пролетал рядом с Землей. Если такой астероид упадет в воду, то возникнет целая серия разрушительных цунами.

Пока уфологи предвещают угрозу из космоса, врачи бьют тревогу – в 2020 году люди начнут умирать из-за вируса гриппа. По прогнозам медиков, один из подвидов вируса мутировал, и справиться с гриппом будет практически невозможно, – пишет "Пятый канал".

В 2020 к концу света также может привести мировой финансовый кризис. Экономисты прогнозируют обвал нефтяных котировок и торговые войны, что может привести к военным конфликтам и голоду. 

Дарья ПЕТРОВА

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