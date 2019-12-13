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Рак и красная волчанка: чем опасны кариес и воспаление во рту

Рак и красная волчанка: чем опасны кариес и воспаление во рту
Фото: www.globallookpress.com
Плохие зубы - повод бить тревогу

Вовремя не вылеченные резцы, клыки и так называемые "бабки" провоцируют серьезные патологии. Расстройство ЖКХ и даже рак могут быть следствием, казалось бы, безобидного кариеса, налета и камня на зубах. 

Все дело в бактериях, которые вызывают процесс гниения, объясняет главный стоматолог Санкт-Петербурга Андрей Яременко. Они заставляют иммунитет отвлекаться от опухолевых клеток-мутантов, которых он должен "отлавливать" и уничтожать.

Однако, пока защитные силу уходят на бой с "гнилыми" зубами, опасные вредители "остаются без присмотра". Кроме того, в таком беспорядке организму легко перепутать свои клетки с непрошеными гостями. 

"Совершить такую ошибку ему будет легко, так как "чужих" при постоянном воспалении в полости рта много. Такой механизм лежит в основе развития аутоиммунных заболеваний (к примеру, системной красной волчанки, ревматоидного артрита)",

пояснил специалист в интервью "Доктор Питер", добавив, что оставшиеся без присмотра зубы могут вызвать сбои в сердце. В частности, постоянное воспаление во рту грозит бактериальным эндокардитом – приобретенным пороком.

Ксения АНДРЕЕВА

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