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Без лекарств: найден способ борьбы с раком

Без лекарств: найден способ борьбы с раком
Фото: www.globallookpress.com
В борьбе со смертельным заболеванием помогут водоросли

Биологически активные соединения из красной водоросли способны остановить рост раковых клеток – это удалось выяснить специалистам Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Добыть соединения, останавливающие рак, можно из водорослей, которые добывают в Красном море. Каррагинаны или каррагены, так называются эти соединения, помогают в борьбе с раком пищевода.

Потенциал каррагенов до конца не изучен, хотя известно, что они обладают противовирусным, антибактериальным и противоопухолевым действием.

 Теперь в планах исследователей выяснить, как именно вещества из водорослей влияют на рост клеток и начать проводить тесты на животных.

"Возможно, что в перспективе эти соединения будут использовать для профилактики опухолевых заболеваний желудочно-кишечного тракта и в составе комплексной терапии", – цитирует РИА "Новости" ученых.

Дарья ПЕТРОВА

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