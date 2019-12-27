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Сладкая защита от рака: тропический фрукт предотвращает болезнь-убийцу

Сладкая защита от рака: тропический фрукт предотвращает болезнь-убийцу
Фото: www.globallookpress.com
Названы все полезные свойства ананаса, которые помогут в борьбе с онкологией

В целях профилактики чумы XXI века рекомендовано как можно чаще употреблять ананасы. Король тропических плодов богат марганцем, благодаря которому существенно снижается риск развития рака, в том числе полости рта. 

Дело в том, что данный микроэлемент – производитель отличного антиоксиданта. Кроме того, кисло-сладкий и сочный ананас полезен для пищеварения. Он превосходно справляется как с запорами, так и с диареей. пишет "МедикФорум". 

Волокнистыйи ароматный фрукт также улучшает состояние кожи и подавляет кашель, поскольку содержит много витамина С, который не только борется с простудой, но и активизирует выработку коллагена. А еще уроженец тропиков укрепляет кости благодаря тому же марганцу, и десны. Не зря его используют в товарах для гигиены ротовой полости. 

Также отмечена польза ананаса для кровообращения и давления. Не лишним будет употребление заморского гостя при артрите. 

Ксения АНДРЕЕВА

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