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Спорт и физическая активность: как снизить риск заболевания раком

Спорт и физическая активность: как снизить риск заболевания раком
Фото: www.pixabay.com
Ученые назвали необходимое количество физических нагрузок для уменьшения риска заболевания раком

Специалисты Национального института рака США совместно с коллегами из Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения провели исследование и выяснили, к каким количествам физической нагрузки нужно стремиться для того, чтобы снизить риск появления раковых опухолей. 

В докладе, опубликованном в научном журнале Journal of Clinical Oncology указывается, что в неделю необходимо уделять от 2,5 до 5 часов для умеренных занятий или 1,5-2,5 часа для активной нагрузки. 

Ученые отмечают, что в подобных объемах занятия спортом снижают риск развития некоторых видов онкологических заболеваний. Среди них рак толстой кишки, рак почки, печени, меланома и неходжкинская лимфома. 

Сергей САЗОНОВ

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