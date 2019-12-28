Ученые назвали необходимое количество физических нагрузок для уменьшения риска заболевания раком

Специалисты Национального института рака США совместно с коллегами из Американского онкологического общества и Гарвардской школы общественного здравоохранения провели исследование и выяснили, к каким количествам физической нагрузки нужно стремиться для того, чтобы снизить риск появления раковых опухолей.

В докладе, опубликованном в научном журнале Journal of Clinical Oncology указывается, что в неделю необходимо уделять от 2,5 до 5 часов для умеренных занятий или 1,5-2,5 часа для активной нагрузки.

Ученые отмечают, что в подобных объемах занятия спортом снижают риск развития некоторых видов онкологических заболеваний. Среди них рак толстой кишки, рак почки, печени, меланома и неходжкинская лимфома.