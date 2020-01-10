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Неожиданно: этот продукт вреден для потенции

Неожиданно: этот продукт вреден для потенции
Фото: pixabay.com
При этом не стоит полностью от него отказываться

Связь сексуальной активности мужчин и их рациона давно доказана. Правильное питание в купе с физическими нагрузками и отказа от вредных привычек позволяет представителям сильной половины человечества творить чудеса в постели. 

При этом, чтобы желания совпадали с возможностями, от ряда продуктов мужчинам лучше держаться подальше. В частности, от чипсов, жареного или картофеля-фри, пишет портал "Тестостерон".  

Вредные лакомства, если есть их чаще четырех раз в неделю, не только способствуют стремительному набору веса и нарушению пищеварения, но еще и бьют по потенции. К такому выводу пришли американские ученые. 

Насколько опасен картофель в жареном виде, настолько полезен печеный. Если употреблять его без добавок, то можно даже исцелить эректильную дисфункции.

Лечебными свойства, по мнению специалистов, обладает фиолетовый картофель. А кожура отварного, как и он сам, – способствует притоку крови к органу любви благодаря содержанию калия. 

Ранее "Утро" опубликовало комплекс тренировок для повышения потенции после 50 лет. А также познакомило читателей с продуктами, которые понижают тестостерон у мужчин. 


Ксения АНДРЕЕВА

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