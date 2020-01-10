Чтобы разгадать тайну небесного тела, понадобится время

Пока идут споры о том, есть ли жизнь на Марсе, на глаза ученым NASA попалась новая планета, дальнейшее исследование которой может доказать, что мы не одни во Вселенной. Аналог Земли, который больше нее на 20%, назвали TOI 700 d.

Голубую планету от ее двойника отделяют 100 световых лет. По одной версии (всего их 20), на небесном теле нет ни облачка, его покрывают материки и океаны. По другой, по заполненной углекислым газом планете с плотной атмосферой разлился океан.

Об этом говорится в пресс-релизе NASA. Текст подкрепляет видео.

Гипотеза о существовании жизни на TOI 700 d возникла после того, как стало известно, что планета пребывает на нужном расстоянии от ближайшей звезды. Это является важным условием для наличия на поверхности небесного тела воды в жидком виде.

Благодаря спутнику TESS и космическому телескопу Spitzer удалось рассмотреть вращающиеся вокруг TOI 700 d две планеты, одна из которых напомнила ученым газовый гигант Сатурн.