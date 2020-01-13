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Планеты для жизни: где обитают пришельцы

Планеты для жизни: где обитают пришельцы
Фото: pixabay.com
У землян может быть множество соседей

Тридцать лет американские астрономы ломали головы над вопросом: есть ли еще планеты, пригодные для жизни, кроме Земли. Оказалось, что небесные тела, которые вращаются вокруг оранжевых звезд К-класса, раскаленных до температуры 3500-5000 кельвинов, могут приютить на своей поверхности обитателей.

В течение трех десятков лет специалисты анализировали рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, исходящее от светил, передает Science Alert. Несмотря на то, что оранжевые звезды обладают меньшей зоной обитаемости, чем более теплые звезды солнечного типа, первые встречаются чаще.

К примеру, всего в сотне световых лет от Земли находится порядка тысячи небесных тел К-класса, в том числе Kepler-442, вокруг которой вертится Kepler-442b. 

Ксения АНДРЕЕВА

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