Нибиру
- До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Международная команда исследователей, возглавляемая американскими учеными, пришла к выводу, что в исчезновении динозавров виноват астероид, а не массовые извержения вулканов.
Геологи и геофизики из Йельского университета вместе со своими коллегами из других стран установили, что массовое извержение вулканов в Индии произошло задолго до вымирания динозавров. Ранее считалось, что именно вулканическая активность на Деканском плоскогорье на полуострове Индостан вызвала массовое вымирание этих животных, отмечает "МИР 24".
Извержения привели к тому, что глобальный климат потеплел на 2 градуса, однако это не стало причиной гибели гигантских рептилий, ссылается сайт Phys.org на мнение Майкла Хенехана – исследователя, работавшего в Университете Йеля.
Специалисты надеются, что дальнейшие научные изыскания раскроют подробности глобальной катастрофы, уничтожившей древних ящеров.
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице