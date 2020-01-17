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Это окончательно: раскрыта загадка вымирания динозавров

Это окончательно: раскрыта загадка вымирания динозавров
Фото: pixabay.com
Гигантских рептилий погубило не изменение климата

Международная команда исследователей, возглавляемая американскими учеными, пришла к выводу, что в исчезновении динозавров виноват астероид, а не массовые извержения вулканов.

Геологи и геофизики из Йельского университета вместе со своими коллегами из других стран установили, что массовое извержение вулканов в Индии произошло задолго до вымирания динозавров. Ранее считалось, что именно вулканическая активность на Деканском плоскогорье на полуострове Индостан вызвала массовое вымирание этих животных, отмечает "МИР 24".

Извержения привели к тому, что глобальный климат потеплел на 2 градуса, однако это не стало причиной гибели гигантских рептилий, ссылается сайт Phys.org на мнение Майкла Хенехана – исследователя, работавшего в Университете Йеля.

Специалисты надеются, что дальнейшие научные изыскания раскроют подробности глобальной катастрофы, уничтожившей древних ящеров.

Валентина МАЙОРОВА

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