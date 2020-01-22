Большинство бактерий не реагирует даже на антибиотики

Фармацевтические компании разочаровали ВОЗ. Организация раскритиковала их за неэффективные разработки.

Так, львиная доля лекарств, в частности 60 антибиотиков и 10 биопрепаратов, не справляется с супервирусами, которые в том числе вызывают туберкулез и пневмонию. Бактерии попросту адаптировались к данным медикаментам.

Их список, отмечает Pharmaphorum, ВОЗ публиковала еще в 2017 году в надежде, что фармацевты создадут действенные новинки. Но не срослось по многим причинам.

В разработке находятся полсотни препаратов, примерно половина из которых не имеет принципиальных преимуществ. И всего два средства названы эффективными в борьбе с устойчивыми к лекарствам вирусами, которые имеют высокий уровень распространения.

Напомним, с декабря Китай охватил смертельно опасный коронавирус, от которого еще не придумали вакцину. Новую заразу навали биологической угрозой для России. Из-за массового заражения Роспотребнадзор усилил контроль по всей границе РФ, передает ТАСС.

При этом в ведомстве отметили, что пока ни один россиянин не пострадал, уточняет "Вечерняя Москва". Коронавирус сопровождается кашлем, жаром, одышкой и проблемой с дыханием, перечисляет "МИР24".