Необъяснимая потеря веса может быть симптомом рака

Если человек тает на глазах – это тревожный знак. Похудение может указывать на один из видов рака. Чаще всего это симптом рака легкого, поджелудочной, кишечника, печени, желудка, желчного протока или пищевода.

Кроме того, медики предупреждают и о других ранних симптомах онкологии, на которые обязательно нужно обратить внимание. Если это продолжается достаточно долго, нужно записаться на прием к специалисту. Среди них – боли, лихорадка, постоянная усталость, кашель, проблемы с пищеварением и изменения в состоянии кожи.

При этом необъяснимая потеря веса может говорить и о других серьезных проблемах с организмом – язве желудка, болезнях печени и почек, непереносимости глютена (белка, который содержится в пшенице). Об этом пишет МедикФорум.