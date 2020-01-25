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Резкое похудение назвали признаком смертельной болезни

Резкое похудение назвали признаком смертельной болезни
Фото: Stewart Goldstein/Medicimage LTD/www.globallookpress.com
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Необъяснимая потеря веса может быть симптомом рака

Если человек тает на глазах – это тревожный знак. Похудение может указывать на один из видов рака. Чаще всего это симптом рака легкого, поджелудочной, кишечника, печени, желудка, желчного протока или пищевода.

Кроме того, медики предупреждают и о других ранних симптомах онкологии, на которые обязательно нужно обратить внимание. Если это продолжается достаточно долго, нужно записаться на прием к специалисту. Среди них – боли, лихорадка, постоянная усталость, кашель, проблемы с пищеварением и изменения в состоянии кожи.

При этом необъяснимая потеря веса может говорить и о других серьезных проблемах с организмом – язве желудка, болезнях печени и почек, непереносимости глютена (белка, который содержится в пшенице). Об этом пишет МедикФорум.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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