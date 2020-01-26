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Простая диета поможет избавиться от жира и нарастить мышцы

Простая диета поможет избавиться от жира и нарастить мышцы
Фото: pixabay.com
Чтобы привести тело в форму, достаточно включить в рацион несколько продуктов

Правильное питание и регулярные физические нагрузки помогут обрести фигуру мечты – в этом уверены диетологи. Если вы только начинаете худеть, то первые несколько недель лучше заняться набором мышечной массы, а уже потом сжигать жир.

Чтобы набрать мышцы, нужно включить в рацион яйца – они содержат важную аминокислоту.

Перед тренировкой лучше всего сесть банан, а после йогурт без сахара. В него можно добавить овсянку или фрукты.

В рацион питания необходимо добавить диетическое мясо птицы, бобовые, тунец в собственном соку и авокадо. Но самое главное – это соблюдать баланс – тратить больше калорий, чем вы потребляете, – пишет La Vanguardia.

Если соблюдать режим питания и регулярно тренироваться, то тело будет меняться сразу в двух направления: мышцы расти, а жир уходить.

Дарья ПЕТРОВА

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