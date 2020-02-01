Боль и жжение в груди: названы первые симптомы инфаркта
Немецкие кардиологи перечислили симптомы, указывающие на проблемы с сердцем и предупреждающие о риске сердечного приступа. Издание Focus привело результаты исследования специалистов.
Следует незамедлительно обращаться к врачу в случае, если экстрасистолия повторяется многократно в течение дня и длится дольше полминуты.
Серьезным сигналом послужит также аритмия во время головокружения, болей и жжения в груди, а также отдышки. Нужно записаться к врачу в случае внезапного учащения пульса без видимых на то причин. Например, при отсутствии каких-либо физических нагрузок. Помимо этого, указывать на проблемы с сердцем может в том числе и боль в ногах. Неприятные болевые ощущения в области икр во время ходьбы сигнализируют об атеросклерозе сосудов нижних конечностей. Врачи также рекомендуют обратить внимание на боль вокруг пальцев ног, когда человек лежит.
Высокому риску также подвержены люди, которые переболели гриппом. Если после выздоровления человек все еще чувствует себя плохо и не может вернуться в привычный ему ритм, то это может говорить о воспалении мышечного среднего слоя сердца.
Ранее "Утро" рассказывало о том, как пресечь развитие онкологических заболеваний. К врачу следует обращаться при любых изменениях в пищеварении или питании.
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