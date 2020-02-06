Важные тесты: как узнать о раке на первой стадии
Самое главное в борьбе с раком – это вовремя узнать о болезни, когда онкология находится на первых студиях. Существует 7 несложных тестов на самые распространенные виды рака, сделать которые можно в поликлинике.
Каждый год мужчинам и женщинам нужно делать рентгенографию легких. Это поможет выявить рак легких.
Страдающим от гастрита и язвы желудка ежегодно советуют делать ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопию. Это поможет выявить наличие или отсутствие рака желудка. Если хронических болезней ЖКТ у человека нет, то процедуру стоит делать раз в три года.
Женщинам ежегодно стоит сдавать мазок на тест Папаниколау. Он выявляет рак шейки матки.
После 40 лет женщинам стоит проходить процедуру маммографии раз в год, чтобы исключить рак молочных желез. Также не лишним будет УЗИ – оно выявит наличие или отсутствие рака яичников и матки.
После 45 лет ежегодно следует сдавать анализ кала на скрытую кровь. Если она будет обнаружена, то пациенту назначают колоноскопию, чтобы провериться на рак толстой кишки.
Мужчинам после 45 рекомендуют сдать кровь на антиген, который поможет выявить рак простаты.
С 2020 года, как пишет "МК" скрининг на выявление ранней онкологии будет включен в диспансеризацию. Пройти полную проверку можно раз в 3 года. В 2020 году бесплатно пройти диспансеризацию смогут те, кому исполняется 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.
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