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Разгадана тайна кругов замерзшего Байкала

Разгадана тайна кругов замерзшего Байкала
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС
Феномен объяснили водяным вихрем

Гигантские круги из льда на озере Байкал, которые были видны лишь с высоты птичьего полета, рисовал подводный вихрь, полагает команда из российских и французских специалистов. По их мнению, геометрические фигуры являются следствием водоворота и разницы в несколько градусов температур в нем и вокруг. 

Данный феномен был обнаружен благодаря, в том числе, изучению инфракрасных спутниковых снимков, на которых как раз и зафиксированы температурные изменения, говорится в пресс-релизе на Phys.org. Однако, как именно происходит этот процесс, ученые до сих пор объяснить не могут. 

Между тем ранее специалисты склонялись к другой версии. Они связывали появление кругов с пузырями метана на дне, но не нашли его следов.  

Загадочные круги диаметром 5-7 метров в замерзшем озере появились порядка 20 лет назад. Их видели в разных местах весной и летом. Поднявшись в небо, их можно было наблюдать считанные дни, а в некоторых случаях – даже месяцы. 

Нечто подобное замечали жители Алтая в Телецком озере. Необычное явление также было замечено в монгольском озере Хубсугул.

Ксения АНДРЕЕВА

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