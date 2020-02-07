Феномен объяснили водяным вихрем

Гигантские круги из льда на озере Байкал, которые были видны лишь с высоты птичьего полета, рисовал подводный вихрь, полагает команда из российских и французских специалистов. По их мнению, геометрические фигуры являются следствием водоворота и разницы в несколько градусов температур в нем и вокруг.

Данный феномен был обнаружен благодаря, в том числе, изучению инфракрасных спутниковых снимков, на которых как раз и зафиксированы температурные изменения, говорится в пресс-релизе на Phys.org. Однако, как именно происходит этот процесс, ученые до сих пор объяснить не могут.

Между тем ранее специалисты склонялись к другой версии. Они связывали появление кругов с пузырями метана на дне, но не нашли его следов.

Загадочные круги диаметром 5-7 метров в замерзшем озере появились порядка 20 лет назад. Их видели в разных местах весной и летом. Поднявшись в небо, их можно было наблюдать считанные дни, а в некоторых случаях – даже месяцы.

Нечто подобное замечали жители Алтая в Телецком озере. Необычное явление также было замечено в монгольском озере Хубсугул.