Планете предсказали глобальное похолодание

Погода, по прогнозам западных ученых, резко изменится. Как это скажется на людях и животных, оценили российские эксперты.

Смена климата из-за Северного Ледовитого океана не повлияет на жизнь человека и других обитателей Земли. Об этом рассказал доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко.

Геофизик прокомментировал работу ученых НАСА, где они спрогнозировали наступление нового ледникового периода. Специалисты считают, что из-за вливания талой воды из Арктики в Атлантику климат станет холоднее.

По мнению Дмитрия Демежко, человечество может ждать как глобальное похолодание, так и потепление. Ученый уверен, что комфортные условия для проживания людей на Земле останутся на многие годы, передает “Взгляд”.