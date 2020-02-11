Высокий показатель является причиной развития опухолей молочной и предстательной желез

Чем больше у мужчины тестостерона в крови, тем он сильнее уязвим для рака. У женщин высокий уровень этого гормона предупреждает о возможном развитии диабета второго типа.

К такому выводу пришли британские ученые. Они исследовали результаты анализов сотен пациентов и выяснили, что излишки главного мужского гормона являются причиной новообразований, передает MedicalXpress. В частности, сообщается о связи уровня тестостерона и возникновения опухолей молочной и предстательной желез.

"Методы по снижению уровня тестостерона сегодня широко используются для лечения рака предстательной железы, но уверенности в том, что они могут применяться для профилактики и защиты от онкологии, не было", – говорится в исследовании.

Новые знания, пояснили эксперты, помогут использовать гормональную терапию только на пользу, исключив побочный эффект.

Также известно, что женщинам повышенный показатель гормона грозит диабетом, риск заболеть им увеличивается на 37%. А у мужчин, наоборот, снижается на 14%. Изобилие тестостерона в организме не приносит пользу женскому здоровье и может привести к нарушению функции яичников и эндометриозу.