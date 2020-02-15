Необычное явление зафиксировала автоматическая межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter

Космический аппарат сфотографировал на Красной планете "пыльного дьявола" или пыльный вихрь. Об этом рассказала Шэрон Уилсон, сотрудница миссии Mars Reconnaissance Orbiter.

Это явление, когда у поверхности планеты движется воздух в малооблачную погоду при сильном прогреве солнечными лучами, бывает на Земле. Однако на Марсе оно тоже происходит. "Пыльные дьяволы" на Красной планете до 50 раз шире и до 10 раз выше по сравнению с земными.

Один такой вихрь, который трудно зафиксировать в движении, и поймала камера межпланетной станции в 2019 году, рассказала Уилсон на сайте Аризонского университета. По ее оценкам, вихрь достиг высоты более 650 метров.

То, что такие явления бывают на Марсе, ученые выяснили в 1970-х годах, пишет National Geographic Россия. Крупные вихри могут испортить марсоходы.