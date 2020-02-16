Самое главное - прислушиваться к потребностям организма

Французские диетологи посетовали всем желающим похудеть, внимательно следить за чувством насыщения. Если люди начнут есть только тогда, когда действительно испытывают голод, тогда их вес останется стабильным или даже снизится. Этот совет касается и сладкого.

Эксперты советуют учиться чувствовать потребности своего организма.

"Если вы едите десерт в тот момент, когда голодны и останавливаетесь тогда, когда насытились, то никаких проблем не будет. Но если вы больше не хотите есть и при этом доедаете десерт или даже яблоко, йогурт, это будет откладываться", - цитирует специалиста РИА "Новости".

Еще одна проблема состоит в том, что люди лишают себя удовольствия во время еды. Не стоить корить себя, когда ешь сладкую или вредную пищу. Это плохо как для физического, так и для эмоционального состояния человека.

А вот диеты кажутся медикам не слишком эффективным методом, так как результат останется ненадолго. А вес вернется, как только диета закончится.