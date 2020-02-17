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Зеленый чай помогает в борьбе со смертельной болезнью

Зеленый чай помогает в борьбе со смертельной болезнью
Фото: pixabay.com
Горячий напиток играет ключевую роль

Группа специалистов из Китая опубликовала исследование о влиянии зеленого чая на развитие рака молочной железы. По словам ученых, ежедневное употребление напитка помогает снизить риск возникновения заболевания. 

В документе говорится о воздействии на рак антиоксиданта, который защищает клетки организма и блокирует рост опухоли. Ученые отметили, что около 25% здоровых людей избежали болезни благодаря зеленому чаю.

Специалисты выяснили, что в азиатских странах рак молочной железы наименее распространен. Результаты 16 исследований опубликованы в научном журнале International Journal of Food Sciences and Nutrition, который занимается работами о пищевой науки и питании. 

Ученые предупреждают, что зеленый чай не является полноценным лекарством от рака. Напиток нельзя употреблять ряду людей из-за высокого содержания кофеина. Вещество вызывает обезвоживание организма, нарушения сердечно-сосудистой и нервной системы. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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