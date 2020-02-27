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Огромная экзопланета оказалась пригодной для жизни

Огромная экзопланета оказалась пригодной для жизни
Фото: pixabay.com
Атмосфера космического тела почти идентична земной

Ученые обнаружили первую экзопланету, на которой может существовать жизнь. На ее поверхности, вероятно, есть жидкая вода, в атмосфере содержится водород, а температура благоприятна для обитания живых существ. К такому выводу пришли астрономы после ряда исследований.

Речь идет о планете K2-18b, которую вычислили еще в 2015 году. Ее радиус больше земного в 2,6 раза, а находится она в созвездии Льва, на расстоянии около 124 световых лет от нашей планеты. Ученые предполагали, что, учитывая большой размер космического тела, оно, скорее, будет напоминать вовсе не Землю, а Нептун, но ошиблись.

Исследование ученых из Кембриджского университета, опубликованное в журнале Astrophysical Journal Letters, показало: атмосфера экзопланеты содержит значительное количество водяного пара, а давление и атмосфера схожи с земными. Дальнейшее изучение космического тела станет возможным после запуска обсерватории с телескопом имени Джеймса Вебба в 2021 году.

Водяной пар ранее был обнаружен и на других экзопланетах, поэтому, подчеркивают ученые, это не всегда означает, что условия подходят для жизни. Однако открытие земной атмосферы на K2-18b позволяет рассчитывать на то, что это не единственная пригодная для обитания экзопланета.

Карина СИРАЗОВА

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