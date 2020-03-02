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Огромный неопознанный объект закрыл Солнце

Огромный неопознанный объект закрыл Солнце
Ученые заподозрили, что это происки пришельцев

Большой круглый объект смог полностью закрыл собой Солнце во время изучения уфологом. В объектив камеры мог попасть НЛО. 

Скотт Уоринг проводил обычные наблюдения за Солнцем, когда перед звездой прошло гигантское неопознанное тело. Черный круг на несколько секунд затмил светило. 

Уфолог утверждает, что заснял на видео не Луну: она не могла сделать резкий разворот на 180 градусов и выйти из поля наблюдения. Уорринг считает, что это мог быть НЛО. Также он рассматривает версию, что огромным объектом мог быть Меркурий или Венера. 

В августе 2019 г. Скотт Уорринг опубликовал видео, на котором запечатлен НЛО, заслонивший Солнце. 

Ранее "Утро" рассказало об огненных НЛО над Крымским мостом.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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