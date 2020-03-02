В РФ придумали простой способ борьбы с непредвиденными поломками или диверсиями в космосе и на земле

Случайные или не случайные дыры в российском космическом корабле "Союз" отныне можно спокойно заделывать при помощи тканевых салфеток, обработанных клеем. Такой способ срочного ремонта небольших отверстий в обшивке прямо на околоземной орбите запатентовала ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документ "Роспатента", цель изобретения – разработка способа герметизации дырки размером до 10 мм в условиях космического полета и выхода через нее воздуха в космос. Его можно использовать при заделки отверстий, которые образовались из-за микрометеоритов, космического мусора или в результате "ошибочных действий экипажа" во время ремонтных работ.

Основными ингредиентами своеобразной пробки специалисты РКК назвали тканевый материал и клей. Пропитанную герметиком салфетку предлагается засунуть в отверстие, одновременно в закрытую дырку нужно планомерно впрыскивать клей. Авторы патента рекомендуют на отремонтированную обшивку еще несколько раз нанести герметика.

Примерно так наши космонавты подлатали отверстие в обшивке "Союза МС-09" в августе 2018 года. Для устранения неведомо как появившейся бреши пришлось выходить в открытый космос.

Кстати, в космической отрасли заявили, что результаты расследования и причины образования той дыры останутся засекреченными. Ранее в СМИ появлялась информация, что отверстие могли просверлить американские астронавты.

