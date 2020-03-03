Это может произойти из-за природной катастрофы

Большей части песчаных пляжей не останется из-за глобального потепления. Процесс разрушения береговой линии уже начался.

Ученые предсказали, что половина пляжей планеты исчезнет к 2100 году. Это произойдет из-за постоянного повышения температуры. В первую очередь увеличится уровень Тихого океана, что вызовет новые природные катаклизмы.

Эксперты изучили спутниковые снимки и проанализировали изменения пляжей с 1984 года. По их данным, Австралия может потерять около 15 тыс. км пляжей, изменения коснутся США, Мексики, Китая и других стран, сообщают в исследовании в журнале "Nature Climate Change".

Специалисты прогнозируют: если температура на Земле повысится на 2,5-3°C, то исчезнут около 95 тыс. километров. В худшем варианте планета может лишиться 132 тыс. км береговой линии. Ведущий автор исследования подчеркнул, что реальные цифры потерь могут оказаться больше.

Ученые отмечают, что изменения затронут не только туризм, но безопасность людей. Пляжи защищают прибрежные города и курорты от штормов и наводнений, без линии обороны природные катастрофы будет сложнее пережить.

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