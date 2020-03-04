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Дело в привычке: как навсегда избавиться от лишнего веса

Дело в привычке: как навсегда избавиться от лишнего веса
Фото: pixabay.com
Раскрыты пять секретов стройного тела

Всего пять привычек помогут сохранить стройность, а соответственно и здоровье. Во-первых, чтобы не страдать ожирением, необходимо взять за правило пить воду.

К тем, кто соблюдает водный режим, быстрее приходит насыщение, полагают американские специалисты Медицинского центра Health Line. Таким образом, человек меньше ест и, следовательно, худеет. К тому же, отмечают медики, стакан воды утром вымывает токсины и запускает обмен веществ, пишут "Актуальные новости". Однако это утверждение спорное. Существуют как его приверженцы, так и те, кто не находит обоснований данной теории. 

Во-вторых, эксперты советуют сбалансированно питаться и заниматься физкультурой. В-третьих, отложить в сторону гаджеты и выключить телевизор во время завтрака, обеда и ужина. Приемы пищи не должны сопровождаться просмотром любимых фильмов или сериалов, а также ленты социальных сетей. 

Кроме того, полезной привычкой является медленное и тщательное разжевывание пищи, а также своевременная остановка. Эта уловка поможет быстрее насытиться и не съесть лишнего. И наконец, пятым секретом здорового тела считается сон. Его недостаток может провоцировать набор веса. Доказано, что своевременный и продолжительный отдых (не менее семи часов) влияет на метаболизм. 

Ксения АНДРЕЕВА

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