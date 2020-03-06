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Опасная привычка: назван еще один способ подхватить коронавирус

Опасная привычка: назван еще один способ подхватить коронавирус
Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com
Миру грозит пандемия COVID-19, если человечество не избавится от распространенной зависимости

Люди, которые грызут ногти, рискуют подхватить коронавирус, полагает доктор Пурви Парих. Он изучает аллергии и инфекционные заболевания в медицинском центре Langone Medical Center при Университете Нью-Йорка.

По мнению специалиста, распространенная привычка – один из самых простых способов заразиться так называемой "китайской пневмонией", которая давно вышла за пределы Поднебесной. Ведь под ногтями у человека скапливаются всевозможные бактерии. Затем они попадают в рот.

Спасение Парих видит в постоянном мытье рук. И все равно, подчеркивает доктор, нужно отучать себя грызть ногти. Именно через через слизистую рта проще всего подхватить самую разную инфекцию. Учитывая, что сейчас планету захватил вирус COVID-19, несложно будет подцепить его, передает The Daily Mail.  

Между тем привычка грызть ногти, прежде всего, – психологическая зависимость. И в одночасье избавиться от нее не получится. Избежать соблазна засунуть пальцы в рот помогут резиновые ленты, которыми следует обматывать их кончики, а также перчатки. Еще одним способом борьбы с зависимостью, как и с курением, является жевательная резинка. Также специалист советует по-максимому задействовать пальцы, чтобы исключить возможность потянуть их в рот. 

Вирус-убийца дошел и до России. К счастью, до эпидемии пока далеко. Первыми заразились китайцы, которых уже выписали из больниц, напоминает FlashNord. Кроме того, COVID-19 подхватили семь отдыхавших в Италии туристов. Также его обнаружили у трех пассажиров лайнера Diamond Princess.

Ксения АНДРЕЕВА

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