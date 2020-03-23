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Названа новая версия появления вируса-убийцы COVID-19

Названа новая версия появления вируса-убийцы COVID-19
Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Коронавирус может иметь внеземную природу, считает эксперт РАН

Китайский коронавирус мог оказаться на Земле из-за взрыва над Китаем метеорита прошлой осенью, предположили ученые. Существует версия, что космическое тело могло содержать в себе смертельную инфекцию.

О новой теории происхождения коронавируса рассказал заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. Его знакомый - экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Великобритании - высказал предположение, что COVID-19 сформировался в космосе. 

Вячеслав Ильин считает, что коронавирус действительно может быть внешне занесенной инфекцией, передает "РИА Новости". Для подтверждения теории специалисты собираются провести эксперимент на втором аппарате "Бион-М" в 2023 - 2024 годах. Исследование должно показать, может ли ДНК вируса воссоздаваться во время полетов в космос. 

При прохождении плотных слоев атмосферы органические вещества погибают. Однако ученые хотят проверить живучесть синтетических материалов, из которых в дальнейшем может образоваться вирус или инфекция. 

Заведующий РАН подтвердил, что экипаж МКС защищен от коронавируса с помощью многоступенчатой системы гигиены. 

Ранее "Утро" рассказало о последних новостях о COVID-19 в России на 23 марта.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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