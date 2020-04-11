Коронавирус эволюционировал: в мире нашли сразу три типа COVID-19
Коронавирус, эпидемия которого захватила весь мир, мутировал на своем "эволюционном пути" в три разных типа. Это произошло по мере распространения COVID-19 из Азии в Европу, Северную Америку и Австралию. К такому выводу пришли генетики из Кембриджа.
Исследователи изучили 160 геномов, которые собрали с декабря 2019 г. по март 2020 года. В результате выяснилось, что есть тип "А", "В" и "С".
Первый, то есть "А", это тот, который, как считается, передался от летучих мышей человеку в Ухане. Однако этот вариант коронавируса не преобладал в китайском городе. Тип "А" широко встречается у американцев и австралийцев.
Ученые полагают, что первый вариант в самом Китае очень быстро эволюционировал до типа "В". Именно этот вариант спровоцировал эпидемию, говорится в статье, опубликованной на сайте PNAS. Второй вариант оказался у большинства пациентов в Восточной Азии, но за ее пределы практически не вышел.
Впрочем, у больных в Германии, Швейцарии, Бельгии и Нидерландах чаще встречается тип "В".
Тем не менее больше всего Европу поразил третий вариант "С". Разновидность нового штамма коронавируса нашли у пациентов Италии, Франции, Великобритании и Швеции. Его нет на материковом Китае, но единичные случаи с третьим типом диагностировали в Гонконге, Южной Корее и Сингапуре.
Это позволило специалистам точно определить, что COVID-19, например, в Италию, был занесен из Сингапура и Германии, сообщил генетик Питер Форстер сайту Кембриджского университета. Ученый добавил, что коронавирус продолжит мутировать, чтобы преодолевать препятствия в виде иммунитета человека. Ведь устойчивость иммунной системы у представителей разных народов различается. Именно этим объясняется тот факт, что тип "В" изменился до варианта "С", чтобы выйти за пределы Восточной Азии.
По последним данным, коронавирусом по всему миру заражены 1,7 млн человек, умерло 103 257 пациента, выздоровело 378 838.
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