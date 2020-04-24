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Британские ученые: один витамин поможет пережить карантин

Британские ученые: один витамин поможет пережить карантин
Фото: pixabay.com
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Элемент компенсирует недостаток солнца и укрепит организм

Помочь организму пережить режим самоизоляции поможет витамин D, уверены британские ученые. Постоянное пребывание дома и отсутствие возможности погулять на свежем воздухе приводят к дефициту этого элемента, который организм человека обычно получает под воздействием солнца.

Специалисты из управления здравоохранения Англии напоминают, что данное вещество необходимо для укрепления костей, зубов и оказывает общее благотворное влияние на здоровье, передает ВВС.

В связи с этим ученые рекомендуют регулярно принимать витамин D. Однако они также предупреждают об опасности передозировки препаратом, поэтому перед приемом необходимо обязательно получить консультацию врача.

Впрочем, есть и натуральные способы восполнения нехватки этого витамина. Так, пополнить ресурсы организма можно за счет обычных продуктов. Например, много витамина D содержится в рыбе, печени трески, яйцах и сливочном масле. Регулярное употребление перечисленных продуктов позволит поддержать здоровье на карантине.

При этом для обеспечения суточной потребности в этом веществе достаточно всего 25 г печени трески. Таким образом, насыщение организма витамином D не ударит по фигуре и повысит иммунитет, рассказала "АиФ" заведующая лабораторией витаминов и минеральных веществ ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Наталия Жилинская.

Ольга ФЕДОРОВА

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