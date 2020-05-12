Замешаны потусторонние силы: мистические версии гибели группы Дятлова
В феврале 1959 года на Урале таинственным образом погибли девять туристов. Тайну перевала Дятлова исследователи пытаются разгадать почти 60 лет. Кроме стандартных версий о том, что путешественники могли просто повздорить, или на них напал кто-то их людей, существуют и самые смелые теории, связанные с паранормальными силами.
По одной из версий, напасть на туристов могли инопланетяне. Якобы НЛО пролетало над горами и заметило людей. Сначала студенты впали в панику, а потом были убиты летающим аппаратом. В подтверждение этой теории исследователи пишут об огненных шарах, замеченных на месте. Однако доказать факт убийства, как и существование самих инопланетян, пока так никому и не удалось.
Нанести смертельные ранения дятловцам мог и снежный человек. Считается, что эти существа водятся в диких местах. Они способны двигаться без шума, обладают огромной силой и необычной способностью – свистом, вызывающим панику. Если верить источникам, то снежный человек мог засвистеть, туристы в ужасе выбежали из палатки, после чего их и убили.
Доказать существование йети так никому и не удалось, а фото, где существо якобы изображено, может быть постановочными.В смерти группы Дятлова некоторые винят духов манси. По легенде, когда-то в районе трагедии когда-то погибли девять манси, которые теперь ищут жертв. Однако сами представители народа манси не подтверждают такую версию произошедшего на Урале.
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