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Опасные облака: ученые разгадали тайну Бермудского треугольника

Опасные облака: ученые разгадали тайну Бермудского треугольника
Фото: pixabay.com
Разобраться специалистам помогли фото со спутника

Одна из будоражащих умы человечества тайн, возможно, разгадана. Необъяснимые трагедии в Бермудском треугольнике многие годы ставили в тупик специалистов. Наконец, исследователи нашли вполне убедительную причину странных происшествий в этом злополучном месте.

Группа американских ученых из Университета штата Колорадо пришла к выводу, что в загадочных исчезновениях кораблей и самолетов в районе Бермудского треугольника виноваты облака. Но не простые, а гексагональные. Как пояснили эксперты, их действие можно сравнить с воздушной бомбой.

Метеорологи проанализировали фотографии со спутника и предположили, что такие облака способны вызывать мощнейшие воздушные потоки. При этом скорость вихря может достигать более 270 километров в час.

Необычное природное явление приводит к появлению волн в океане высотой до 15 метров, сообщает издание Explica. Нет еще ни одного корабля или самолета, который мог бы идти своим курсом в шторм такой силы. Также отмечается, что странные облака имеют вид правильных геометрических фигур.

Напомним, первое таинственное происшествие случилось здесь в 1945 году. Тогда в районе Бермуд исчезли пять американских кораблей и самолет, который шел им на помощь. С того времени в этом аномальном месте пропали, не оставив и следа, еще 75 самолетов и 300 лодок.

Ранее "Утро.ру" делилось экзотической версией причины загадочных исчезновений в Бермудском треугольнике. Так, некоторые уфологи уверены, что виновник трагедий – это НЛО, которое принадлежит аннунакам со зловещей планеты Нибиру.

Ольга ФЕДОРОВА

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