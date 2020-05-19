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В России нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса

В России нашли гигантскую копию пирамиды Хеопса
Фото: pixabay.com
Маршрут к горе составляет порядка 400 километров

Российская пирамида выглядит как египетская, однако она превосходит аналог по размеру. Ее высота почти 780 метров. Грани смотрят четко на шесть сторон света, их длина около километра, сообщает E1.RU.

Пирамиду обнаружили участники клуба экспедиций на Приполярном Урале. Она находится на территории Народо-Итьинского кряжа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Маршрут к горе составляет около 400 километров. Попасть туда можно на вертолете или пешком. Русское географическое общество уже заинтересовалось находкой. Летом туда направят экспедицию.

Пирамида Хеопса – это единственное сохранившееся "Чудо света". Ее возраст более 4500 лет, а высота около 140 метров.

Анна ШУЛЕПОВА

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