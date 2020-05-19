Любители загадок уже много лет пытаются понять, что случилось с судами

Самый известный корабль-призрак во всем мире, конечно, "Летучий Голландец". Так называлось судно, которым управлял капитан родом из Нидерландов. Считается, что он собирался обогнуть южную точку Африки, но его планам помешала молодая пара, которую он взял с собой.

Якобы капитан влюбился в девушку, убил ее возлюбленного, чем и разозлил всю команду и силы природы. В наказание он должен теперь плавать по морю вечно. Людям корабль якобы встречался не раз. Вокруг судна замечали свечение, а матросов на борту не было.

Однако скептики уверяют – никакой любовной линии в этой истории не было, безумный капитан просто повел команду на смерть, решив плыть в шторм.

Еще одним кораблем-призраком считается "Октавиус". Этот корабль пропал в XVIII веке. Моряки должны были проделать путь через Северный Ледовитый океан, однако осуществить задуманное не смогли.

По одной из легенд, после судно заметили у Гренландии. Внутри корабль был заполнен людьми, замерзшими насмерть. С тех пор "Октавиус" больше не появлялся, уточняет автор блога "Охотник за приведениями".

Тайной окутано и произошедшее на "Марии Целесте". Пустой корабль нашли в море в XVIII веке. Груз на судне оказался нетронутым, а вот документов и шлюпки не было. В порту якобы после подтвердили, что "Мария Целеста" отправилась в путь еще месяц назад, но не дошла до конечной точки.

Существовала версия, что на борту начался бунт, в результате которого моряки убили семью капитана, а после скрылись. Есть предположение, что корабль хотели спрятать, чтобы потом получить деньги за продажу. Не исключается, что на корабле оказался таинственный пассажир, расправившийся со всеми.