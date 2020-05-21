Мужчины с обильной растительностью на лице получают меньше травм

Американские исследователи объяснили, почему борода в драке может стать настоящим спасением. Оказывается, волосы на лице действуют как амортизаторы и смягчают удар в челюсть.

Для того, чтобы подтвердить свою догадку, ученые провели эксперимент. Вместо живых людей они использовали череп, покрытый овечьей шерстью. Для имитации удара на модель сбрасывали груз, а после производили измерения с помощью датчика, пишут "Актуальные новости".

Отмечается, что борода у мужчины работает по принципу львиной гривы: она не только устрашает врагов, но и защищает хищника.