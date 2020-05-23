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Ученые назвали главную опасность питьевой воды

Ученые назвали главную опасность питьевой воды
Фото: pixabay.com
При очистке в жидкость попадает свинец

При проведении исследования эксперты пришли к необычному выводу. При очистке в питьевую воду попадает свинец, который вреден для организма человека. Результатами проведенных экспериментов поделились специалисты из из Школы инженерии МакКелви при Вашингтонском университете.

Для первичной очистки воды часто используется коагуляция. Это химический процесс, сопровождаемый выпадом хлопьевидного осадка. В вопросе с водой для коагуляции используется сульфат алюминия. Он очищает жидкость от мелкого мусора и сам, вроде бы, безопасен для человека. 

Однако новое исследование выявило, что алюминий провоцирует растворение содержащегося в составе водопроводных труб свинца, который копится в организме и наносит серьезный вред. Он негативно воздействует на мозг и печень. Для более подробного анализа ситуации понадобятся дополнительные исследования, пишут "Актуальные новости". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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