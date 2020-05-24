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Врач оценил возможность чипировать россиян через вакцину от коронавируса

Врач оценил возможность чипировать россиян через вакцину от коронавируса
Геннадий Онищенко. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эта конспирологическая теория - "абсолютный бред", по словам специалиста

В России ходят слухи о том, что при помощи вакцины от коронавируса, жителей страны чипируют. Именно для этой цели якобы и создается прививка. Эту версию прокомментировал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Он назвал эту теорию "неуклюжим заказом". По его словам, если бы кому-то это было нужно, все бы давно произошло. Онищенко отметил, что чипировать можно было бы через вакцину от гриппа. Только в нашей стране в 2019-м привились 60 млн человек, а в США – 200 млн. 

"Или это весь мир делал бы через детскую вакцинацию, когда у нас все новорожденные вакцинируются от кори, ОКДС, от туберкулеза и так далее", – рассказал Онищенко агентству НСН. 

Врач добавил, что нужды в "жидком чипировании" нет, а у медицины и спецслужб есть и другие более важные проблемы. Онищенко считает, что информация о чипировании – это фейк, "шизофренический бред отдельных товарищей". 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о конспирологической теории, согласно которой основатель "Майкрософт" Билл Гейтс якобы хочет истребить часть людей, чипировав их с помощью вакцины от коронавируса. 

Полина ИВАНОВА

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