За объектом можно будет понаблюдать без телескопа

Комета C/2020 F8 (SWAN) максимально приблизится к Солнцу 27 мая. Космический объект примечателен своей "хвостатостью". Эксперты обещают россиянам возможность увидеть комитету с длинным зеленым шлейфом.



При ясной погоде полет небесного тела можно будет наблюдать собственными глазами, даже без телескопа. Комета будет видна россиянам в течение всей ночи.

Кстати, специалисты из любительской обсерватории пообещали, что, когда комета приблизится к Солнцу на максимально близкое расстояние, ее хвост станет еще длиннее и ярче.

Как отмечают ученые, небесный объект будет напоминать космический аппарат, летящий низко над горизонтом, передает пресс-служба "Московского планетария". Объект уже окрестили главной кометой весны и дали ей название "Лебедь".

Мчащуюся к нам комету 11 апреля обнаружил австралийский астроном-любитель Майкл Маттиаццо. Он первым увидел небесное тело с зеленым хвостом и зафиксировал два всплеска его яркости.

Ранее "Утро.ру" рассказало о мчащемся к Земле астероиде в "медицинской маске".