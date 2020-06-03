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Ученые объяснили появление жизни на Земле

Ученые объяснили появление жизни на Земле
Фото: pixabay.com
Исследователи воссоздали среду, которая существовала на нашей планете до возникновения организмов

Ученым из Института перспективных исследователей в США, Института наук о Земле и жизни в Японии и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии удалось выяснить, как на Земле возникла жизнь. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для того, чтобы выяснить, как зародились на нашей планете первые бактерии, исследователи создали смесь из поваренной соли, аммиака, фосфата и цианистого водорода, а затем подвергли ее воздействию высокоэнергетического гамма-излучения. Таким образом удалось смоделировать радиоактивную среду, которая появилась на Земле благодаря большому количеству минералов на поверхности. 

Периодически ученые давали воде из смеси испаряться. Таким образом удавалось сымитировать исчезновение мелких водоемов. В результате проведенных опытов возникло большое количество соединений, в том числе аминокислот, которые впоследствии привели к появлению РНК – рибонуклеиновой кислоты. Она является составляющей частью молекулы. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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