Исследователи воссоздали среду, которая существовала на нашей планете до возникновения организмов

Ученым из Института перспективных исследователей в США, Института наук о Земле и жизни в Японии и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии удалось выяснить, как на Земле возникла жизнь. Результаты экспериментов опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Для того, чтобы выяснить, как зародились на нашей планете первые бактерии, исследователи создали смесь из поваренной соли, аммиака, фосфата и цианистого водорода, а затем подвергли ее воздействию высокоэнергетического гамма-излучения. Таким образом удалось смоделировать радиоактивную среду, которая появилась на Земле благодаря большому количеству минералов на поверхности.

Периодически ученые давали воде из смеси испаряться. Таким образом удавалось сымитировать исчезновение мелких водоемов. В результате проведенных опытов возникло большое количество соединений, в том числе аминокислот, которые впоследствии привели к появлению РНК – рибонуклеиновой кислоты. Она является составляющей частью молекулы.