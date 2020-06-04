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Ученых озадачило исчезновение мощного вулкана

Ученых озадачило исчезновение мощного вулкана
Фото: pixabay.com
Следующие извержение стоит ожидать почти через миллион лет

Ученые из USGS установили, что горячая точка в Национальном парке Йеллоустоун постепенно исчезает. Исследования опубликовано в журнале Geology.

Авторы материала осуществили анализ древних вулканических отложений и изучили их химический состав. Выяснилось, что материалы образовались в результате двух суперизвержений случившихся 9 и 8,7 миллионов лет назад.

В период миоцена (первая эпоха неогенового периода, начавшаяся порядка 23 и завершившаяся около 5 миллионов лет назад – прим.ред.) средняя частота повторений подобных извержений достигала одного раз в 500 тысяч лет. В настоящий момент способность горячей точки их генерировать сократилась втрое.

Таким образом, очередное извержение вулкана в Национальном парке Йеллоустоун следует ожидать через 900 тысяч лет.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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