Следующие извержение стоит ожидать почти через миллион лет

Ученые из USGS установили, что горячая точка в Национальном парке Йеллоустоун постепенно исчезает. Исследования опубликовано в журнале Geology.

Авторы материала осуществили анализ древних вулканических отложений и изучили их химический состав. Выяснилось, что материалы образовались в результате двух суперизвержений случившихся 9 и 8,7 миллионов лет назад.

В период миоцена (первая эпоха неогенового периода, начавшаяся порядка 23 и завершившаяся около 5 миллионов лет назад – прим.ред.) средняя частота повторений подобных извержений достигала одного раз в 500 тысяч лет. В настоящий момент способность горячей точки их генерировать сократилась втрое.

Таким образом, очередное извержение вулкана в Национальном парке Йеллоустоун следует ожидать через 900 тысяч лет.