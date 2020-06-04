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Ученые из USGS установили, что горячая точка в Национальном парке Йеллоустоун постепенно исчезает. Исследования опубликовано в журнале Geology.
Авторы материала осуществили анализ древних вулканических отложений и изучили их химический состав. Выяснилось, что материалы образовались в результате двух суперизвержений случившихся 9 и 8,7 миллионов лет назад.
В период миоцена (первая эпоха неогенового периода, начавшаяся порядка 23 и завершившаяся около 5 миллионов лет назад – прим.ред.) средняя частота повторений подобных извержений достигала одного раз в 500 тысяч лет. В настоящий момент способность горячей точки их генерировать сократилась втрое.
Таким образом, очередное извержение вулкана в Национальном парке Йеллоустоун следует ожидать через 900 тысяч лет.
Выступление планируется организовать в уже привычном формате - с экранов телевизоров