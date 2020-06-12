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Активность огромного вулкана в Германии вызвала беспокойство ученых

Активность огромного вулкана в Германии вызвала беспокойство ученых
Фото: pixabay.com
Огненная точка считалась потухшей

Ранее считавшееся спящим вулканическое поле в западной части Германии под нагорьем Айфель начал демонстрировать подозрительную активность, что вызвало беспокойство американских ученых. 

Изучив данные GPS, исследователи установили, что за последние 20 лет на территории Айфеля часто случались подвижки, как горизонтальные, так и вертикальные. 

Группа научных сотрудников Калифорнийского университета и Университета Невады объяснили, что земля на территории около вулкана поднимается каждый год на один миллиметр. Если сама "активность" почвы не удивляет, то скорость поражает – все происходит слишком быстро. Исследователи отмечают, что такое явление может быть вызвано не скорым извержением, а активностью магмы, которая постепенно приближается к поверхности Земли. Паниковать не стоит, но быть осторожнее очень важно. Огненная точка может ожить, пишет портал "Актуальные новости". 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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