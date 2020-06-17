"Близнецы" Земли: ученые назвали число пригодных для жизни планет

"Близнецы" Земли: ученые назвали число пригодных для жизни планет
Фото: Krompolc Roman/CTK/www.globallookpress.com
В теории, некоторые из них могут быть обитаемы

В нашей галактике может существовать до шести миллиардов планет, напоминающих Землю и потенциально пригодных для жизни. Об этом заявили канадские астрономы из Университета Британской Колумбии.

Такие "близнецы" Земли, пояснили ученые, по своей структуре – твердые и каменистые, а не газообразные. Кроме того, к землеподобным отнесли те объекты, которые вращаются вокруг звезд G-типа, как наша планета вокруг Солнца. Одним из критериев также стало расположение орбиты – на поверхности климат должен быть мягким.

Всего в Млечном Пути около 400 млрд звезд. Из них, согласно расчетам астрономов, только 7% подобны Солнцу и в теории могут обладать экзопланетой, передает The Astronomical Journal.

Обнаружить такие планеты непросто – космические тела слишком малы, поэтому ученым удалось лишь подсчитать их приблизительное количество. Кроме того, это вовсе не означает, что планеты будут обитаемы или пригодны для жизни: Марс полностью соответствует всем перечисленным выше критериям, однако признаков жизни там пока не обнаружено.

Ранее астрономы заметили необычное явление на Красной планете.

Карина СИРАЗОВА

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