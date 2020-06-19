В Индийском океане появится новый континент

В Индийском океане появится новый континент
Фото: paul mayall/picture alliance/www.globallookpress.com
Формирование суши займет миллионы лет

В Индийском океане зарождается новый континент. Такое открытие сделали французские и австралийские геологи после изучения состава пород. Экспедиция работала на архипелаге Кергелен, который находится недалеко от Антарктиды.

Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов. Со временем образуется гранитная магма, которая и формирует слой континента, который и отличает его от океана с точки зрения геологии.

Согласно результатам проведенного учеными исследования, континентальная кора может образовываться не только на границах, но и в центре океанов. По мнению экспертов, новые континенты рождаются именно так.

Геологи заметили в почве Кергелена гранитные вкрапления. Именно поэтому они предположили, что он является "зародышем" нового континента. Однако ему понадобится еще несколько миллионов лет, чтобы сформироваться полностью. Открытие ученых приводит журнал Terra Nova.

Ранее специалисты рассказали об исчезновении мощного вулакана.

Карина СИРАЗОВА

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