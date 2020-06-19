Формирование суши займет миллионы лет

В Индийском океане зарождается новый континент. Такое открытие сделали французские и австралийские геологи после изучения состава пород. Экспедиция работала на архипелаге Кергелен, который находится недалеко от Антарктиды.

Считается, что континентальная кора наращивается на границах континентов и океанов. Со временем образуется гранитная магма, которая и формирует слой континента, который и отличает его от океана с точки зрения геологии.

Согласно результатам проведенного учеными исследования, континентальная кора может образовываться не только на границах, но и в центре океанов. По мнению экспертов, новые континенты рождаются именно так.

Геологи заметили в почве Кергелена гранитные вкрапления. Именно поэтому они предположили, что он является "зародышем" нового континента. Однако ему понадобится еще несколько миллионов лет, чтобы сформироваться полностью. Открытие ученых приводит журнал Terra Nova.

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